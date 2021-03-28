Вашингтон, , 20:24 — REGNUM Вывод войск Соединённых Штатов из Афганистана без значимых результатов для Вашингтона стал ожидаемым итогом попыток экспортировать США представление о государственности и правах человека в другие части света, пишет обозреватель Le Figaro Эрик Земмур.

По его словам, от мощной американской армии, которая вторглась в Афганистан 20 лет назад, «чтобы наказать талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), за то, что они приютили и поддержали Бен Ладена», в Афганистане осталось всего 2,5 тыс. солдат.

Спустя 20 лет, 2 тыс. убитых и 20 тыс. раненых, а также потраченных на военную кампанию $800 млрд в Вашингтоне понимают, что ничего не добились, кроме устранения самого Бен Ладена, считает Земмур.

По мнению обозревателя, важнейшая задача западных стран состоит в осознании неприемлемости для многих государств концепции «государства, демократии и прав человека». Кроме того, в мире она становится всё менее и менее легитимной, в то время как другие модели — китайские, русские, индийские, африканские, исламские — стремятся к признанию своей легитимности.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Афганистане находятся две с половиной тысячи американских военных. Сокращение контингента началось при 45-м президенте Штатов Дональде Трампе и должно было завершиться в этом году.

Ранее председатель комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США Адама Смита заявил, что США вряд ли смогут вывести все свои силы из Афганистана к 1 мая, как того требует соглашение, заключенное с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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