Владимир Станулевич, 28 марта 2021, 21:23 — REGNUM Можно ли разжечь костер в тумане? Почему при отрицательной температуре не замерзают облака? Водяной туман, облака — это вода в «метастабильном состоянии», которую можно получать искусственным путем и решать с ее помощью различные задачи.
Например, тушение пожаров в открытых и замкнутых пространствах. Удаление из воздуха и помещений химически опасных и радиоактивных веществ. Очистка поверхности от опасных загрязнений. Разрушение глыб льда. Аварийное тепло-, электро‑ и водоснабжение поселений и промышленных объектов. Все эти задачи решает уникальная машина, закупленная за 36 миллионов рублей агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области. И она того стоит!
Как делать туман и облака?
Водяное облако получают под давлением 40−100 атм., подавая воду в специальный теплообменник, где она нагревается до 180−300 ºС и подается к распылителю. За 10−4-10−9 секунды происходит взрывное вскипание, образуя облако или туман из капель размером 0,01−10 мкм. На выходе температура струи снижается до 60 °C, что неопасно для людей. Часть воды становится паром, другая превращается в капли диаметром менее 10 мкм, «водяной туман», подающийся по гибким трубам на высоту до 400 метров или на расстояние до 1 км от установки.
Струи «метастабильной воды» эффективно тушат электроизоляцию, резинотехнические изделия, бензины, спирты, ацетон, древесину с расходом в 20−30 раз меньше, чем при тушении традиционными струями — за счет высокой проникающей способности и малости капли.
Облако тушит пожары в замкнутых объемах, за счет «водяного тумана», который вытесняет воздух и уменьшает содержание кислорода в зоне горения.
Машина, в случае аварии на ТЭЦ или котельной, может поддерживать электро‑ и теплоснабжение восьмиподъездной девятиэтажки или поселка с домами такой же площади. Специальными переходниками она способна нагревать воду в шлангах других пожарных машин — чтобы не замерзали на морозе. Благодаря фильтрам установка может брать воду из реки.
Как потушить горящую годами свалку?
Острые штыри, полые внутри, могут доставлять «облако» по пробуренным скважинам на глубину в десятки метров. В комплекте имеются насадки длиной 6 метров, но изготовить дополнительные не проблема. С помощью таких штырей машина с установкой потушила горящую уже много лет северодвинскую городскую свалку.
Глава Северодвинска Игорь Скубенко высоко оценил эффективность температурно-активированной воды.
Он напомнил, что в октябре 2019 года для тушения возгорания на северодвинском полигоне твёрдых коммунальных отходов использовалась температурно-активированная вода (ТАВ). Была привлечена установка Волгодонского учебного центра Федеральной противопожарной службы.
Почему широкого распространения «облака» не получили?
Из статьи Роенко В. В., Кармес А. П. «ТЕХНОЛОГИЯ ТЕМПЕРАТУРНО-АКТИВИРОВАННОЙ ВОДЫ: ФИЗИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ, ИСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»: «Впервые использование горячей воды… для тушения пожаров горящей нефти предложил в 1893 г. И. А. Вермишев. В 1900 г. И. А. Вермишев вместе с Д. И. Менделеевым провели успешные опыты по тушению нефти кипящей водой. Новый всплеск интереса… возникает в 1970—1990 гг. Катализатором этого интереса стали разработки, выполненные в гарнизоне пожарной охраны города Грозного.
В 1977—1989 гг. в гарнизонах пожарной охраны Чечено-Ингушской АССР, УПО УВД Горьковского облисполкома и УПО ГУВД Мособлисполкома разрабатывались пожарные автомобили АППВ-1−1000… все эти автомобили имели ёмкость, в которой хранилась перегретая вода… воду… приходилось постоянно подогревать…
В 1992 году была создана автономная водогрейная установка АВУ-1… В 1992 г. АВУ-1 была продемонстрирована руководству пожарной охраны… в 1997 г. изготовлен… экспериментальный автомобиль «ПиРо» … Успешное применение АПМ при тушении пожаров и ликвидации ЧС позволили представить инновационную разработку Академии В. В. Путину в 2010 году… В 2007—2008 годах по заказу МЧС изготовлено 15 АПМ».
С «благословения» губернатора Архангельской области Александра Цыбульского областная служба спасения имени И. Поливанного проработала программу развертывания производства подобных установок и распространения по всей Арктике.