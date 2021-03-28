Якутск, , 20:08 — REGNUM По предварительным данным, на выборах главы города побеждает кандидат от «Единой России» Евгений Григорьев. Он набирает 44, 2% голосов избирателей, а его соперник от «Справедливой России» Виталий Обедин — 39, 67%. Разрыв между ними составил больше трех тысяч голосов: кандидат от СР держался достойно, но люди предпочли хозяйственника, сообщается на сайте Независимого общественного мониторинга.

Следует отметить, что Евгений Григорьев является победителем Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» 2019 года.

Существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, не обнаружено. Проблемные случаи имели место быть, однако в 100% случаев городской ТИК давал на них оперативную реакцию и устранял недочёты. Об этом сообщила член Общественной палаты РФ, исполнительный директор НОМ Алёна Булгакова, которая в составе мониторинговой группы регионального общественного штаба выезжала на участки для прояснения обстоятельств.

В субботу, 27 марта фейки о голосовании распространяли сами наблюдатели. На УИК 756 они приняли за «подготовку вброса» выезд комиссии на надомное голосование, а на УИК 739 заявили, что члены комиссии якобы не могут принимать заявки на голосование вне помещения от родственников.

Однако были и случаи, когда комиссии признавали ошибки в своей работе и несли за них ответственность. Так, на участке 796 от наблюдателя поступила жалоба о том, что член комиссии вычеркнула из списка избирателей 17 строк. После обращения представителя мониторинговой группы Общественного штаба по наблюдению за выборами, исполнительного директора Ассоциации НОМ Алены Булгаковой, вышестоящая комиссия приняла решение об отстранении данного члена комиссии с правом решающего голоса от работы со списками и переведена на «термометрию».

По мнению директора благотворительной организации «Право и порядок», кандидат исторических наук Олега Иванникова, который также внимательно наблюдал за ходом кампании, итоги голосования не вызывают сомнений. «Предварительные результаты голосования показывают, что побеждает Евгений Григорьев. Что ж, это закономерно. Его знают в городе как опытного управленца. Он курировал строительство дорог, развитие жилого фонда, переселение из ветхого жилья. Выборы главы города проходили без грубых нарушений, в присутствии наблюдателей. Поэтому можно смело сказать, что победа Григорьева — это выбор жителей Якутска. Побеждает сильнейший в конкурентной борьбе».Председатель общественной организации «Лига отцов Якутии», генеральный директор Ассоциации саморегулируемой организации «Союз строителей Якутии» Айхал Габышев подчеркнул, что кандидат от партии «Единая Россия» завоевал поддержку избирателя своими делами. «Кандидат от «Справедливой России» тоже силен и известен. Виталий Обедин — журналист. Узнаваемость кандидата сыграла большую роль для получения такого результата. Но все же мэр — это больше хозяйственник, управленец. Административного диктата мы не видели. Насчет коммунистов — их время прошло, лидеров общественного мнения среди них нет», — поделился мнением эксперт, добавив, что итоги выборов отражают текущую политическую ситуацию в Республике.