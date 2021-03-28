Скопье, , 19:58 — REGNUM В Северную Македонию сегодня, 28 марта, была доставлена из России вторая партия вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщил министр здравоохранения этой страны Венко Филипче.

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«Сегодня в 14:30 (16:30 мск) в международный аэропорт Скопье прибыла вторая партия российской вакцины «Спутник V», — написал Филипче в своем Twitter.

Он уточнил, что вторая партия предназначена для работников здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинация от коронавируса началась в Северной Македонии 14 февраля благодаря передаче Сербией 8 тысяч доз вакцины от коронавируса. Затем в страну прибыли 3 тысячи доз вакцины «Sputnik V».

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