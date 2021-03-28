Ирбит, Свердловская область, , 19:57 — REGNUM В Свердловской области автобус с 26 детьми попал в ДТП. Авария произошла на территории Ирбитского района, пишут СМИ.

Участники хореографического коллектива направлялись в аэропорт «Кольцово», чтобы вылететь в Москву. Но в автобус врезалась легковая машина, выехавшая на встречную полосу. Водитель и пассажир получили травмы, отметил глава пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых.

Находившиеся в автобусе дети не пострадали. Им предоставили другой автобус, и они уехали в аэропорт.