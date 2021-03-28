Вашингтон, 28 марта 2021, 19:51 — REGNUM Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла Марии Саккари (Греция) в матче III круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами (США). Об этом 28 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Встреча продолжалась 1 ч 7 мин, завершилась — 0:6, 1:6.
В IV раунде Саккари сыграет с Каролиной Плишковой (Чехия) или с Джессикой Пегулой (США).
Ранее российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над Теннисом Сандгреном во II круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами.
Встреча завершилась — 6:1, 6:2.
В III круге Рублёв встретится с победителем пары Мартон Фучович (Венгрия) — Танаси Коккинакис (Австралия).