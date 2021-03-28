Тюмень, , 19:48 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 63 случая заражения коронавирусом. Об этом 28 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял также 63 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 28 марта коронавирусом заразились 33 426 человек. Выздоровели 31 502 человека, скончались 373 пациента с COVID-19 (на четыре человека больше, чем днём ранее).