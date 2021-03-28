Москва, , 19:47 — REGNUM Все работы по капремонту аудиторий Московского государственного университета (МГУ) согласованы с Мосгорнаследием, сообщили в пресс-службе вуза.

Таким образом в МГУ ответили на петицию студентов и сотрудников, в которой они сообщили об уничтожении исторических интерьеров вуза.

В пресс-службе уточнили, что проектом поточной аудитории 01 предусмотрены ремонт пола, реставрация и воссоздание мебели и ремонт светильников.

«За 68 лет покрытие пола пришло в негодность, его износ — более 70%. В рамках ремонта пол будет воссоздан по образцу 1953 года из дубового штучного паркета», — сообщили РБК в пресс-службе.

Кроме того, капитально будет отремонтирована Большая биологическая аудитория, поскольку локально отремонтировать изношенные элементы невозможно. Для этого разработана комплексная методика по реставрации и воссозданию исторического облика аудитории, уточнили в пресс-службе вуза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве РФ сообщили, что в стране на модернизацию инфраструктуры вузов в 2021 году будет направлено 5 млрд рублей. Средства пойдут и на капитальный ремонт зданий. В списке тех, кто получит финансирование, МГУ, СПбГУ, РАНХиГС, а также Российская академия живописи, ваяния и зодчества им. Ильи Глазунова (РАЖВиЗ).

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