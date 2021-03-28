Екатеринбург, , 19:42 — REGNUM В трёхэтажном доме в Екатеринбурге произошёл хлопок не газа, а легковоспламеняющейся смеси. Об этом заявил журналистам глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По данным ТАСС, находившийся в квартире мужчина 1990 года рождения решил закурить. Из-за этого и произошло возгорание паров. Мужчина получил 40% ожогов и госпитализирован.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл вечером 28 марта в доме на улице Орловской. По данным МЧС, в квартире был хлопок газовоздушной смеси.

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