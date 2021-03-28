Манама, , 19:41 — REGNUM Российский гонщик Haas F1 Team Никита Мазепин прокомментировал свой вылет с трассы на I круге гонки первого в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Бахрейна 28 марта.

«Это полностью моя ошибка», — передает его слова Sky Sports.

22-летний пилот сошёл с дистанции на I круге. В третьем повороте он допустил ошибку, потерял управление и разбил болид о защитное заграждение.

Для Мазепина это была дебютная гонка в «Формуле-1». По итогам квалификации он занял последнее, 20 место.