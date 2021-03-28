Москва, , 19:31 — REGNUM Президент WBC Маурисио Сулейман высказал мнение о причинах поражения боксера Александра Поветкина (Россия) от Диллиана Уайта (Великобритания) в бою-реванше.

«Поветкин — настоящий воин… Но, думаю, он был не готов к реваншу с Уайтом по медпоказаниям после болезни», — передает слова Сулеймана ТАСС.

Поветкин проиграл нокаутом Уайту и потерял пояс временного чемпиона мира по версии WBC.

Первый бой состоялся в августе 2020 г. Уайт дважды отправлял его в нокдаун, но в V раунде Поветкин нокаутировал соперника. Бой-реванш должен был состояться в 2020 г., но российский боксер заразился коронавирусом.