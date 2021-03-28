Москва, 28 марта 2021, 19:31 — REGNUM Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал новый снимок судна, севшего на мель в Суэцком канале. Фотография опубликована в Twitter Рогозина.
https://twitter.com/Rogozin/status/1376193949505839104
«Суэцкий канал, съемка спутником «Ресурс-П». Суперконтейнеровоз пока на мели», — написал глава «Роскосмоса».
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 марта, российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков сфотографировал борта МКС судно Ever Given, севшее на мель в Суэцком канале.
Напомним, 23 марта огромный контейнеровоз Ever Given проходил по Суэцкому каналу. В это время в том районе была песчаная буря. По предварительным данным, экипаж корабля и египетский лоцман потеряли управление кораблем из-за сильного ветра — судно врезалось в глинистый берег канала, его корму развернуло, и она врезалась в противоположный берег.
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