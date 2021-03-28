Екатеринбург, , 19:22 — REGNUM В Екатеринбурге после взрыва газа в трёхэтажном жилом доме эвакуировали 19 человек, среди которых четыре ребёнка. Об этом сообщает свердловское областное управление МЧС.

Сообщение о хлопке газовоздушной смеси на третьем этаже дома по ул. Орловской, 52, поступило спасателям в 19:44 по местному времени. Пожара не было, но повреждён оконный проём.

Как сообщало ИА REGNUM, один человек пострадал в результате ЧП. Идёт выяснение причин произошедшего.

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