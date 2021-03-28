Екатеринбург, , 19:15 — REGNUM В Екатеринбурге в результате хлопка бытового газа в трехэтажном жилом доме пострадал один человек. Об этом 28 марта сообщает источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, на 3-м этаже 3-этажного многоквартирного жилого дома произошёл хлопок газовоздушной смеси без последующего горения, — сказали в экстренных службах.

В результате происшествия, по последним данным, пострадал один человек. В настоящее время все обстоятельства ЧП выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тюмени следователи завершили расследование уголовного дела об умышленном повреждении чужого имущества, в результате хлопка газа в многоквартирном жилом доме по улице 50 лет ВЛКСМ осенью 2020 года.

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