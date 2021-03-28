Краснодар, , 18:46 — REGNUM Следовавший из Москвы самолёт, который приготовился к аварийной посадке в Краснодаре, благополучно приземлился. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.

«Благополучно сел, катится по ВПП», — сказал источник агентства.

Напомним, ранее сообщалось, что краснодарский аэропорт получил сигнал от Boeing-737 рейса 1104 сообщением Шереметьево — Краснодар об аварийной посадке. На воздушном судне произошло рассогласование механизации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ковосибирский следственный отдел на транспорте организовал проверку по факту аварийной посадки самолета Airbus A320neo, следовавшего рейсом Новосибирск-Иркутск.

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