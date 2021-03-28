Каир, , 18:34 — REGNUM Российская Федерация готова оказать помощь Египту по ситуации с севшим на мель судном, заблокировавшим Суэцкий канал. Об этом 28 марта заявил посол РФ в Каире Георгий Борисенко.

По его словам, в Москве «очень сопереживают тому, что сейчас происходит в Суэцком канале». Канал является «важной водной артерией для всего мира», напомнил дипломат.

«Естественно, мы готовы оказать нашим египетским друзьям любое возможное содействие с нашей стороны», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта огромный контейнеровоз Ever Given проходил по Суэцкому каналу. В это время в том районе была песчаная буря. По предварительным данным, экипаж корабля и египетский лоцман потеряли управление кораблем из-за сильного ветра — судно врезалось в глинистый берег канала, его корму развернуло, и она врезалась в противоположный берег.

В результате несколько сотен судов скопились в Красном и Средиземном морях перед входами в канал. Многие грузоперевозчики, оценив ситуацию, направили зафрахтованные корабли в обход Африки вокруг Мыса Доброй Надежды.

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