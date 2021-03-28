Вашингтон, , 18:17 — REGNUM Соединённые Штаты намерены выстраивать отношения с Китаем с позиции силы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN.

По его словам, очевидно, что в отношениях США с КНР «возникает всё больше аспектов, усиливающих конфронтацию, они определённо носят сопернический характер».

«В конечном счёте мы должны выстраивать отношения с Китаем с позиции силы», — отметил он, подчеркнув, что Вашингтон будет рассчитывать на поддержку партнёров и союзников.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта в отношении ряда китайских чиновников и одной организации западные страны — США, Великобритания, Канада и страны ЕС — ввели санкции за причастность к нарушениям прав уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

В ответ Китай объявил о санкциях против десяти физических и четырёх юридических лиц Евросоюза за то, что они нанесли серьёзный ущерб суверенитету и интересам Китая и злонамеренно распространяют ложь и дезинформацию.

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