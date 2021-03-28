Вашингтон, , 18:02 — REGNUM Соединенные Штаты предпримут «необходимые меры» в отношении России из-за якобы «агрессивных действий» Москвы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN.

«Мы находимся в процессе завершения обзора кибератак, вмешательства в выборы, использования химического оружия в попытке убить (блогера) Алексея Навального… Будет цена и последствия», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта Канада вслед за США, Великобританией и ЕС ввела санкции в отношении девяти граждан России, которых подозревают в отравлении Алексея Навального, его адвокатов и влиянии на граждан РФ, участвовавших в протестах.

В списке оказались глава СКР Александр Бастрыкин, командующий Росгвардией Виктор Золотов, генпрокурор РФ Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников.

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