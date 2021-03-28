Москва, 28 марта, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что не хотел «обезьянничать», делая прививку от COVID-19 на камеру. Об этом глава государства рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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"Мы разве что, с вами должны обезьянничать? Что ли, обязательно делать так, как кто-то где-то делает?» — сказал Путин.

Кроме того, отметил российский лидер, открытый для средств массовой информации режим не является гарантией честности процедуры, поскольку можно показать этот укол, «а на самом деле уколоть физраствор».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта президент России Владимир Путин сделал прививку первым компонентом одной из российских вакцин от COVID-19. 26 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что глава государства после проведённой несколько дней назад вакцинации от COVID-19 чувствует себя хорошо.

Ранее Путин сообщил, что перед сном, после того как прошел вакцинацию от COVID-19, положил рядом с собой градусник.

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