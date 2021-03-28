Вашингтон, 28 марта, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что в ближайшие время планирует посетить границу США с Мексикой. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп и стена

По словам экс-главы государства, визит может состояться в течение ближайших нескольких недель. Многие хотят, чтобы он приехал на границу, отметил Трамп.

Кроме того, Трамп подверг критике решения действующего президента Джо Байдена в миграционной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, тысячи мигрантов прибыли на границу США и Мексики с тех пор, как Трамп покинул свой пост, что вынудило администрацию Байдена начать размещать детей, переехавших в США без сопровождения родителей, в центрах для мигрантов. За отказ от ряда пограничных установлений Трампа Байден подвергся критике со стороны республиканцев.

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