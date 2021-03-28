Курган, , 17:24 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждён 41 новый случай заражения коронавирусом. Из них 22 зарегистрированы в Кургане, сообщает 28 марта региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 42 случая.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 28 марта выявлено 19 140 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 17 369 человек, скончались 347 пациентов с COVID-19.