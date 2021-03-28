Дарем, США, , 17:24 — REGNUM В американском частном исследовательском университете Дьюка (Дарем, штат Северная Каролина) начали расследование после того, как неизвестный прикрепил распечатку отчета о причине смерти чернокожего Джорджа Флойда на стенде, который был размешен в рамках «месяца чернокожей истории». Об этом сообщает The Daily Mail.

Отмечается, что в прикрепленной листовке говорилось, что Флойд умер от передозировки наркотиков.

«В его крови присутствовали наркотики. Передозировка? Хороший человек? Использование фальшивой валюты — уголовное преступление!» — говорилось в листовке.

Издание напоминает, что в мае 2020 года Флойда обвинили в использовании поддельной банкноты в продуктовом магазине.

В отчете отмечалось, что в крови Флойда находился опиоидный анальгетик фентанил, однако «этот наркотик» не являлся причиной смерти, пишет The Daily Mail.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2020 года в городе Миннеаполис американского штата Миннесота полицейские в ходе задержания чернокожего рецидивиста Джорджа Флойда применили удушающий прием, который позже привел к смерти арестованного.

Ранее в Миннеаполисе началось судебное заседание по делу экс-полицейского Шовина. На первом этапе будут отобраны 12 членов жюри, а также еще двое запасных. Адвокаты и обвинение смогут выступить со вступительным словом не ранее 29 марта.

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