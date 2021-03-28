Москва, 28 марта, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Доступ на Красную площадь в столице России — Москве — перекрыли 28 марта из-за забытого пакета. Об этом сообщили в пресс-службе ФСО.

Москва. Красная площадь

На площади нашли подозрительный пакет, правоохранители начали проверку, но вскоре человек, забывший пакет, вернулся за ним.

Ожидается, что главную площадь снова откроют в ближайшее время, передает РИА Новости.

27 марта Красная площадь погрузилась в полутьму в рамках акции «Час Земли».