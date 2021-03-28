Милан, Италия, , 17:13 — REGNUM Вратарь футбольного клуба «Интер» (Милан) Самир Ханданович вылечился от COVID-19 и сможет помочь команде в I матче чемпионата Италии по футболу после возобновления сезона. Об этом 28 марта передает Football Italia.

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Голкиперу еще предстоит пройти медобследование, после чего сможет вернуться в общую группу. Пресс-служба клуба информацию пока не подтверждает.

Ханданович был одним из четырех игроков «Интера», заразившихся коронавирусом в середине марта.

Положительные тесты сдали защитники Стефан де Врей, Данило Д'Амброзио и полузащитник Матиас Весино.