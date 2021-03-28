Луганск, , 17:03 — REGNUM Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Новолуганское. Об этом сообщил 28 марта официальный представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«В зоне ответственности 59-ой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новолуганское зафиксирована работа станции «Буковель-АД» мобильной группы 305-го отдельного батальона РЭБ», — сказал он журналистам.

Он добавил, что работа РЭБ направлена на подавление каналов управления и навигации беспилотников миссии ОБСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 28 марта, в пресс-службе представительства ЛНР в СЦКК сообщили, что вооруженные силы Украины один раз за сутки нарушили перемирие в Луганской Народной Республике.

Сообщалось, что ВСУ обстреляли населенный пункт Лозовое, по которому было выпущено три мины из миномета калибра 120 мм, восемь мин — из миномета калибра 82 мм, также населенный пункт был атакован из крупнокалиберного пулемета. Обстрел велся с позиций ВСУ в населенном пункте Светлодарск.

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