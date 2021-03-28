Луганск, 28 марта, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Новолуганское. Об этом сообщил 28 марта официальный представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Mil.ru Станция РЭБ

«В зоне ответственности 59-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Новолуганское зафиксирована работа станции «Буковель-АД» мобильной группы 305-го отдельного батальона РЭБ», — сказал он журналистам.

Он добавил, что работа РЭБ направлена на подавление каналов управления и навигации беспилотников миссии ОБСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 28 марта, в пресс-службе представительства ЛНР в СЦКК сообщили, что вооруженные силы Украины один раз за сутки нарушили перемирие в Луганской Народной Республике.

Сообщалось, что ВСУ обстреляли населенный пункт Лозовое, по которому было выпущено три мины из миномета калибра 120 мм, восемь мин из миномета калибра 82 мм, также населенный пункт был атакован из крупнокалиберного пулемета. Обстрел велся с позиций ВСУ в населенном пункте Светлодарск.

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