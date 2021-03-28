Магнитогорск, Челябинская область, , 17:01 — REGNUM Хоккейный клуб «Авангард» (Омск) одержал победу над «Металлургом» (Магнитогорск) в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Шестая встреча серии в Магнитогорске завершилась — 5:1 (1:0, 3:1, 1:0).

У омичей шайбы забросили Егор Чинахов, Сергей Толчинский, Рид Буше, Денис Зернов, Алексей Емелин. У «Магнитки» — Максим Карпов.

Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу клуба из Омска. Соперником «Авангарда» в полуфинале станет «Ак Барс» (Казань).