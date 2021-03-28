Москва, , 16:55 — REGNUM Оранжевым и персиковым цветом обозначаются зоны с отклонением от климатической нормы на прогностических картах, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, комментируя, что значит «персиковое» лето.

«Это цветовая градация элементов прогноза по температуре. В данном случае она ложится на карту европейской части России оранжевыми, местами персиковыми цветами», — сказал специалист, уточнив, что это соотносится с положительным отклонением от нормы на 1−2 градуса.

По его словам, предстоящим летом в России будут наблюдаться небольшие отклонения от климатической нормы. Вместе с тем летний период пройдёт без экстремального холода и жары.

Количество осадков будет близко к норме, в центральной части России может достигать 40%, а в Черноземье — от 20 до 40%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что ряд регионов в Центральной России, а также в Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, в ближайшие несколько дней столкнутся с аномально теплой погодой. По его словам, в Центральной России температурные значения будут выше нормы на 2−5 градусов, а в Санкт-Петербурге и городах Ленинградской области — на 6−7 градусов.

При этом в других регионах отклонение составит 7−12 градусов. Максимальное превышение нормы будет наблюдаться в Якутии.

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