Санкт-Петербург, 28 марта 2021, 16:54 — REGNUM Клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) одержал победу над нижневартовским «Югра-Самотлор» во II матче квалификационного раунда чемпионата России по волейболу ‑ и вышел в «Финал шести». Встреча в Нижневартовске завершилась — 3:2 в пользу гостей. Об этом 28 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В первой игре «Зенит» победил в трех сетах.
Чемпионат России
Мужчины, квалификационный раунд
«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
2:3
(25:19, 25:22, 18:25, 13:25, 12:15)