Ереван, , 16:42 — REGNUM В Армении представители оппозиционного «Движения спасения родины» завершают митинг в столице республики Ереване шествием по центральным улицам города. Об этом в ходе акции сообщил координатор движения Ишхан Сагателян.

«Предлагаю завершить митинг шествием по улицам города», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что оппозиция не отступит от своих намерений и будет и дальше добиваться отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиция Армении винит Пашиняна в поражении в карабахской войне и требует его отставки. Сам он не раз заявлял, что в отставку не уйдет. В стране проходили многочисленные митинги сторонников и противников Пашиняна. В итоге был достигнут компромисс о проведении досрочных парламентских выборов, по итогам которых будет сформировано новое правительство.

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