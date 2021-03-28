Москва, , 16:29 — REGNUM Вирус папилломы человека может провоцировать развитие онкологических заболеваний, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

«Много лет назад японские ученые обнаружили, что самый частый гинекологический рак, рак шейки матки, который убивал миллионы людей на планете, — инфекционная болезнь», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, порядка 50 разновидностей вируса папилломы могут воздействовать на слизистые, и ряд «этих вирусов может менять слизистые так, что дает толчок раку».

Так, уточнил Мясников, после попадания в клетку вирус входит в её ДНК, вызывает мутации, после чего клетка начинает перерождаться в раковую. Также этот вирус может провоцировать в том числе рак горла, головы и шеи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что избыточный вес тела, диабет, повышение содержания сахара в крови и нарушение жирового обмена являются факторами, провоцирующими инфаркт и инсульт.

Кроме того, отметил он, ожирение, как и курение, вызывает онкологические заболевания. Оно приводит к нечувствительности к инсулину, «лежащей в основе рака». Избыточный вес и ожирение наблюдаются у 2,6 млрд человек в мире. Это составляет приблизительно 40 процентов от всего населения нашей планеты, напомнил врач.

Читайте также: Мясников назвал симптомы рака поджелудочной железы