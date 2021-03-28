Каир, , 16:25 — REGNUM Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси дал распоряжение организовать частичную разгрузку контейнеровоза Ever Given, который перекрыл Суэцкий канал — одну из важнейших морских артерий. Об этом сегодня, 28 марта, сообщаетAl Arabiya Newsсо ссылкой на директора Suez Canal Authority (SCA) Усаму Рабиа.

Напомним, что 23 марта 400-метровый контейнеровоз Ever Given, который принадлежит японской компании Kisen Kaisha («K» line), находится под управлением немецкой компании Bernhard Schulte Shipmanagement и зафрахтован тайваньской компанией EverGreen, протаранил бровку Суэцкого канала и сел килем на дно. Корму судна развернуло и она ударилась о противоположную бровку канала, также сев там на дно.

Что именно послужило причиной инцидента до сих пор доподлинно не известно. Управляющая судном компания Bernhard Schulte Shipmanagement утверждает, что причиной инцидента стала песчаная буря с сильным ветром — контейнеровоз, обладая огромной парусностью, просто сдуло с курса и он на ходу врезался в бровку Суэцкого канала.

Одно не все эксперты считают эту версию правдивой. Ряд экспертов высказал мнение, что, по всей видимости, на корабле произошло обесточивание и он потерял управление. Возможно, обесточивание произошло в момент перекладки руля и судно на полном ходу врезался в бровку канала. В подтверждение этой версии уже поступала информация о том, что электроэнергия на судне отключалась.

С 23 марта и до сегодняшнего дня египетские власти и коммерческие компании пытаются сдвинуть контейнеровоз со дну канала. Пригнаны несколько буксиров, а также плавучий земляной снаряд, который отказал 20 тысяч тонн грунта из-под киля корабля. Судно удалось немного сдвинуть, но оно все равно не может самостоятельно передвигаться.

Предложения разгрузить судно ранее уже звучали, однако это сопряжено с некоторыми сложностями. Во-первых контейнеровоз очень большой — такие корабли загружаются и разгружаются в огромных специализированных доках с гигантскими портовыми кранами. Соорудить что-то подобное на месте в пустыне, по которой проходит Суэцкий канал будет весьма проблематично. Есть вариант подогнать специальное разгрузочное судно, которое бы смогло сгружать контейнеры с застрявшего корабля. Но, во-первых, такое судно нужно еще подогнать, а это время, также нужно понять куда сгружать эти контейнеры.

По подсчетам ряда СМИ, один день простоя Суэцкого канала стоит мировой экономики почти $10 млрд/