Ханты-Мансийск, 28 марта 2021, 16:20 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 марта сообщает региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 79 случаев.
С начала пандемии на 28 марта в Югре зарегистрировано 53 956 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 52 437 человек, скончался 781 пациент с COVID-19.