Пекин, , 16:19 — REGNUM Быстрое восстановление экономики Китая вместе с нехваткой контейнеров и увеличением срока поставок груза по морю сделали железнодорожную транспортировку в Европу по суше через Россию более привлекательной для этой страны. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным агентства, за первые два месяца 2021 года из КНР в Европу было отправлено более 2 тыс. товарных составов, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Всего за прошлый год число железнодорожных грузоперевозок из Китая в Европу выросло на 50%, а с 2016 года — в семь раз. По словам экспертов, это связано в том числе повышением стоимости транспортировки морем.

Долгая перевозка грузов по морю вынудила компании из Китая обратиться к альтернативному маршруту — по суше через Россию и стран Центральной Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый банк развития БРИКС объявил о выпуске облигаций на сумму 5 млрд юаней (около $765 млн) на китайском межбанковском рынке облигаций со сроком погашения три года. Вырученные от облигаций средства пойдут на финансирование Чрезвычайного программного кредита Китаю в размере 7 млрд юаней для поддержки его экономического восстановления после COVID-19.

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