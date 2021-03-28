Москва, 28 марта, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Игрок футбольного клуба «Краснодар» и сборной России Игорь Смольников пропустит матч отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Словакии из-за травмы. Об этом 28 марта сообщает Twitter нацкоманды.

Михаил Разуваев Игорь Смольников

У Смольникова — небольшая травма, на лечение которой потребуется 5−7 дней. Спортсмен отправится в расположение «Краснодара» для дообследования и лечения.

Встреча группы H между сборными Словакии и России состоится 30 марта в Трнаве.