Вена, , 16:15 — REGNUM Заслуженный тренер СССР по плаванию Борис Зенов скончался в возрасте 82 лет. По словам сына тренера — Игоря, его отец умер в ночь на 28 марта в Мёдлинге (Австрия).

Причиной смерти стала совокупность проблем со здоровьем: помимо проблем с сердцем, у тренера был диагностирован цирроз печени. Ранее он перенёс две операции по аортокоронарному шунтированию, был установлен сердечный стимулятор.

Зенов считается одним из основоположников современного брасса. В числе его учеников — олимпийские чемпионы и призёры Олимпиад Робертас Жулпа, Марина Юрченя, Марина Кошевая, Лина Качушите, Светлана Варганова, Любовь Русанова, Арсен Мискаров, Дмитрий Волков.