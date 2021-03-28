Москва, , 16:09 — REGNUM Президент Владимир Путин не стал делать прививку от COVID-19 публично, поскольку не хотел «обезьянничать». Об этом глава государства заявил в программе «Москва. Кремль. Путин».

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«Мы разве что с вами должны обезьянничать, что ли, обязательно делать так, (как) кто-то где-то делает?» — спросил российский лидер журналиста, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, если на таком уровне кто-то захочет «сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же несложно сделать, потому что можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор».

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин недавно сделал прививку от коронавируса. При этом глава государства не рассказал, каким именно препаратом он делал прививки. На сегодняшний день в России есть три вакцины против COVID-19.

Президент России рассказал, что после прививки он чувствует себя нормально, температура не поднималась и каких-то заметных побочных эффектов не наблюдается. Какой именно вакциной он привился, Путин раскрывать не стал.

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