Бразилиа, 28 марта, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Группа учёных из Бразилии провела исследование, показавшее, что у осьминогов можно выделить такие же фазы сна, как и у млекопитающих. Статья с описанием исследования опубликована в журнале iScience.

albert kok Осьминог

В структуре сна человека выделяют две основных стадии, называемые «быстрым» и «медленным» сном. Такие же фазы выделяются и у амниот — группы животных, к которой относятся млекопитающие и рептилии.

Исследовательская группа под руководством нейробиолога Сидарты Рибейро изучила различные состояния сна у осьминогов. Учёные обнаружили, что в структуре сна осьминогов можно выделить разные фазы, отличающиеся движениями глаз, порогом возбуждения, а также изменением цветом и текстуры кожи.

«Чередование фаз сна, наблюдаемое у осьминогов, кажется очень похожим на человеческий сон, несмотря на огромную эволюционную дистанцию между головоногими моллюсками и позвоночными, линии которых разошлись около 500 млн лет назад… Независимое формирование схожей структуры сна у позвоночных и беспозвоночных позволяет предположить, что она отражает общее свойство централизованной нервней системы, достигающей определённой сложности», — прокомментировала результаты исследования одна из авторов работы Сильвия Медейрос порталу EurekAlert.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года учёные из США опубликовали результаты исследования, показавшего, что щупальца осьминогов оснащены уникальными для морских животных вкусовыми рецепторами.