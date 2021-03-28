Москва, , 16:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что российские вакцины от коронавируса являются самыми лучшими в мире по все основным трем показателям. Об этом глава государства заявил в интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин».

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«Наши вакцины, уверенно это говорю, самые лучшие по всем основным трем показателям», — сказал президент России.

По каких именно основных показателях идет речь Путин не уточнил.

Президент подчеркнул, что у российских вакцин нет никаких противопоказаний и ими могут прививаться даже люди с достаточно тяжелыми хроническими заболеваниями и нормально себя после этого чувствуют.

При этом Путин подчеркнул, что каждый должен сам решить, прививаться ему или нет.

«Надо, чтобы каждый человек для себя принял такое решение, поговорил с врачом, со специалистом .В принципе, можно сделать любую из них, они находятся на уровне самых лучших мировых образцов. Я думаю, самые лучшие на сегодняшний день», — сказал президент России.