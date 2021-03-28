Москва, , 16:05 — REGNUM Ограничения в связи с пандемией коронавируса можно будет отменить, когда в России появится популяционный иммунитет, — вероятно к концу лета. Об этом 28 марта заявил президент РФ Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин».

Владимир Путин во время осмотра больницы в Коммунарке Kremlin.ru

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«Это произойдет … после того, как будет создан популяционный иммунитет. Для того чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения», — отметил глава государства.

Он также добавил: если кампания вакцинации сохранит свои темпы, то к концу лета страна должна достигнуть этих показателей.

Ранее президент РФ заявил, что все три российские вакцины от коронавируса примерно одинаковы по качествам. Путин сделал прививку 23 марта.