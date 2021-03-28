Лондон, , 16:00 — REGNUM Появление чувства стыда из-за заражения коронавирусной инфекцией способствует увеличению сроков борьбы с пандемией. К такому выводу пришли ученые, 28 марта сообщает Mail Online.

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Уточняется, что исследователи из Кентского университета и Университета Лидса Беккета выявили связь чувства стыда после выявленного заражения SARS-CoV-2 с несоблюдением норм соблюдения безопасной дистанции.

Также указывается, что пациенты, которые чувствовали стигматизацию из-за нового заболевания, реже сообщали о том, что они заболели в соответствующие инстанции или даже могли не сообщить об этом близким.

Помимо этого, отмечается, что отсутствие доверия к правительству — также является фактором, который влияет на то, говорили ли люди кому-либо другому о наличии у них заболевания или не говорили об этом.

«Когда правительства разрабатывают политику и правила для борьбы с коронавирусом, они должны осознавать, что стигматизация или обвинение людей в заражении инфекцией может иметь неприятные последствия», — приводит издание слова соавтора исследования доктора Джованни Траваглино.

При этом ученые установили, что жители Южной Кореи и Италии более строго соблюдают правила борьбы с пандемией, чем жители США, чаще не соблюдающие правила самоизоляции.

Отметим, на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом на планете Земля, по данным американского университета Джонса 126 831 010.