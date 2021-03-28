Ереван, , 15:55 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в апреле 2021 года он подаст в отставку, но останется временно исполнять обязанности главы правительства вплоть до проведения парламентских выборов. Об этом Пашинян сказал сегодня, 28 марта, а встрече с жителями Армавирской области страны.

По словам Пашиняна, это формальный шаг, на который он идет, чтобы прошли внеочередные парламентские выборы.

«За этот период я буду выполнять обязанности премьер-министра», — пояснил Пашинян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, армянская оппозиция винит Пашиняна в поражении в карабахской войне и требует его отставки. Сам он не раз заявлял, что в отставку не уйдет. В стране проходили многочисленные митинги сторонников и противников Пашиняна. В итоге был достигнут компромисс о проведении досрочных парламентских выборов, по итогом которых будет сформировано новое правительство.

Внеочередные выборы в парламент Армении назначены на 20 июня.