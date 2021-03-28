Армавир, Армения, , 15:55 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявил, что в апреле подаст в отставку. Соответствующее заявление глава армянского правительства сделал 28 марта во время встречи с жителями села Арагац Армавирской области, сообщает Sputnik.

Политик также указал на то, что продолжит исполнять обязанности главы правительства Армении до проведения досрочных парламентских выборов и отметил, что цель его отставки — проведение выборов.

«В апреле я подам в отставку. Но не для того, чтобы уйти, а для проведения досрочных парламентских выборов», — сказал он.

Пашинян добавил, что если армянские избиратели подтвердят свой мандат доверия, то премьер-министр Армении и его команда продолжат служить им с еще большей эффективностью. В противном случае — они покорно передадут власть тому, кого выберет народ.

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Напомним, в Армении внеочередные выборы в парламент назначены на 20 июня.