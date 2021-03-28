Эдинбург, Великобритания, , 15:43 — REGNUM В 2020 году 97% потребностей Шотландии в электроэнергии было обеспечено за счёт возобновляемых источников. Об этом свидетельствует отчёт организации Scottish Renewables.

Лампочка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ещё в 2011 году правительство Шотландии поставило перед собой цель по полному обеспечению потребностей в электроэнергии за счёт возобновляемых источников к 2020 году. План почти удалось выполнить — в 2020 году на долю «зелёной» энергетики пришлось 97,4% всей потребляемой в Шотландии энергии. В сравнении с 2019 годом этот показатель вырос на 8%.

Власти Шотландии планируют, что к 2030 году возобновляемые источники энергии будут удовлетворять 50% потребностей не только в электроэнергии, но и в отоплении и транспорте. В настоящее время возобновляемые источники удовлетворяют лишь 6,5% потребности в неэлектрическом тепле. К 2045 году в стране рассчитывают добиться нулевого уровня выбросов парниковых газов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года правительство Японии представило программу по достижению нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году.

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