Милан, Италия, , 15:36 — REGNUM В миланском футбольном клубе «Интер» пока не определились с будущим своего хорватского полузащитника Марцело Брозовича. Об этом 28 марта сообщает Calciomercato.

По данным источника, 28-летний футболист еще не получил от руководства своей нынешней команды предложения продлить контракт.

Также указывается, что в настоящее время игрок нацелен закончить сезон в миланском клубе и еще не думал о своей дальнейшей карьере. При этом контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Отметим, в нынешнем сезоне Марцело Брозович сыграл в составе «Интера» в 33 матчах и отметился в них одним забитым мячом и семью результативными передачами.