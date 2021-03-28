Москва, , 15:30 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что вакцинация от коронавируса SARS-CoV-2 сейчас является совершенно необходимым делом. Об этом Путин заявил в интервью телепередаче «Москва. Кремль. Путин».

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Напомним, что Путин недавно сделал прививки от коронавируса. При этом глава государства не рассказал, каким именно препаратом он делал прививки. Известно, что в России есть уже три вакцины против коронавируса.

Президент рассказал, что после прививки он чувствует себя нормально, температура не поднималась и каких-то заметных побочных эффектов не наблюдается. Какой именно вакциной он привился Путин раскрывать не стал.

Также российский лидер заявил, что прививаться от коронавируса очень важно, так как это ускорит достижение популяционного иммунитета, что позволит снять ограничения, и просто обезопасит людей.

«Вот что серьезно — это то, что действительно дело это нужное, даже необходимое, на мой взгляд. Если человек хочет себя чувствовать уверенно, но хочеть болеть и иметь тяжелые последствия после болезни, то лучше эту прививку сделать конечно», — сказал Путин.