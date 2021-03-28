Караганда, Казахстан, 28 марта, 2021, 15:32 — ИА Регнум. В Карагандинской области Казахстана на шахте «Саранская» компании «АрселорМиттал Темиртау» 28 марта произошел масштабный пожар, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области

В шахте

Сообщение о пожаре поступило в 15:36 (12:36 мск). Уточняется, что горела транспортерная лента и внутренняя деревянная обшивка в двух галереях технологического комплекса

«Произошло обрушение двух галерей на отметке +24 и +27 метров», — сообщает источник.

В 16:53 (13:53 мск) пожар был ликвидирован, площадь возгорания составила 350 квадратных метров.

Уточняется, что в результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается, на данный момент продолжаются работы по проливке и разбору места пожара.