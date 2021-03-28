Москва, , 15:22 — REGNUM Наши победы — причины санкций и запретов, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Шесть медалей. Повторили рекорд 1998 и 1999 годов. Испытал чувство гордости за нашу страну. Но сегодня спортсмены-победители лишены флага и гимна России. Это при том, что спорт должен быть вне политики», — отметил Володин в ТГ-канале.

Парламентарий обратил внимание на то, что там, где Россия выигрывает, конкурентами делается все, чтобы победа не работала на Российскую Федерацию — во всех сферах.

«Глядя на это, понимаешь, что все санкции в экономике, претензии в политике, обвинения в допинге появляются по одной простой причине: страна стала развиваться. Удары наносятся по всему, что способствует повышению нашей конкурентоспособности», — рассуждает Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, российские фигуристы заняли первое место в медальном зачете чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме.

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