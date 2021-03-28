Сочи, Краснодарский край, , 15:30 — REGNUM Защитник футбольного клуба «Зандхаузен» Александр Жиров покинул расположение национальной российской сборной по футболу. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба сборной России.

«Расположение команды покинул защитник Александр Жиров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в данный момент российская сборная проводит восстановительную тренировку на стадионе им. Метревели в Сочи, и в ходе нее игроки «занимаются по группам в зависимости от проведённого времени во вчерашнем матче».

«Как мы уже сообщали ранее, между Словакией и Германией, где он выступает за «Зандхаузен», существует жёсткие ограничительные взаимоотношения с точки зрения въезда и выезда», — также отметили в сборной России.

Отметим, следующий матч в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года сборная России проведет со сборной Словакии 30 марта. Встреча состоится на поле стадиона «Сити Арена Трнава» в городе Трнава (Словакия) и начнется в 21:45 мск.