Москва, , 15:15 — REGNUM Ситуация с пандемией должна была объединить мир, но этого не произошло по вине США, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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«Ситуация с пандемией должна была объединить мир перед глобальной угрозой. Увы, этого не произошло опять-таки по вине США», — отметил Володин в ТГ-канале.

В Европе и других странах умирают сотни тысяч человек, которые не могут сделать прививки и получить необходимую медицинскую помощь, блокируются поставки и производство российской вакцины в европейских странах. Свою же не поставляют, либо продают за большие деньги, тем самым удерживая за собой монополию на фармрынке, рассуждает спикер Госдумы.

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